#nichtaufzuhalten: Ogilvy und Kimberly-Clark starten Influencer Challenge



In der Kiste befindet sich neben den neuen Produkten der Marke auch ein Hinweis für die YouTuberin auf ihre Challenge (Foto: Ogilvy)

Mit einer Influencer-Kampagne will der Hygieneartikel-Hersteller Kimberly-Clark, Koblenz, die neue FemCare-Marke 'U by Camelia' bewerben. Das Konzept hat Ogilvy & Mather in Frankfurt in Zusammenarbeit mit der Influencer-Agentur TubeOne, einem Tochter-Unternehmen der Ströer Content Group mit Sitz in Köln, entwickelt.

Unterstützt durch den Hashtag #nichtaufzuhalten soll im Netz ein Dialog über das Stigma "seine Tage haben" entstehen und Awareness für die neuen Produkte geschaffen werden. Die Kampagne soll Mädchen und jungen Frauen zeigen, dass sie an allen Tagen im Monat das machen können, was sie möchten.

Vier Influencerinnen unterstützen seit Anfang Mai die Markenkommunikation und bewältigen jeweils eine sogenannte individuelle "Challenge by U". Den Anfang macht die Fitness-YouTuberin Bodykiss, die sich einem Bootcamp Drill stellt und ihre Erfahrung auf YouTube und Instagram teilt. Nach dem das Video am 7. Mai online ging, wurde es auf YouTube über 20.000 mal aufgerufen und erreichte laut Kimberly-Clark auf Instagram über 33.000 Personen. In den nächsten Wochen werden dann die Influencerinnen Snukieful, Jodie Calussi und LaurenCoco mit weiteren Challenges die Kampagne fortsetzen.

Zuständig bei Kimberly-Clark ist Christine Münzer, Marketing Lead Personal Care D-A-CH. Bei Ogilvy zeichnen unter anderem Ute Sonntag (Art Direction) Meike Griffith (Copy Writing), Isabelle Schnellbügel (Planning) sowie Ariane Sketcher und Carola Romanus (beide Account Management) verantwortlich. Bei TubeOne kümmert sich Senior Project Managerin Denise Leber um die Kampagne.