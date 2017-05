%%%Dorten studios gewinnt Messemarke ISPO als Neukunden%%%



Dorten-Geschäftsführer Robert Zwettler (Foto: dorten)

In einem mehrstufigen Auswahlverfahren hat sich die Berliner Agentur Dorten studios als Leadagentur des internationalen Sport Business Netzwerks ISPO durchgesetzt. Mit einer nach eigener Aussage "prägnanten strategischen Herleitung" überzeugte sie die von der Messe München GmbH geführte Marke. ISPO umfasst neben den weltgrößten Multisegment-Messen für Sport-Fachpublikum in München, Peking und Shangheai auch das Online-Newsportal ispo.com und weitere branchenbezogene Services.

Seit der ersten Fachmesse im Jahr 1970 hat sich ISPO von einer reinen B2B-Messemarke zu einem B2B2C-Full-Service-Provider mit starker digitaler Ausrichtung entwickelt – eine Profilierung, die nach Brand Manager Christoph Beaufils durch den kreativen Lead von Dorten studios weiter geschärft werden soll: "Als vielschichtige und international agierende Marke ist ISPO nicht mehr nur für Business Professionals, sondern auch für Consumer Experts von großer Relevanz. Und das nicht nur an vier, sondern an 365 Tagen im Jahr. Diese Tatsache möchten wir in unserer Markenkommunikation verstärkt und klar abbilden.“

Beaufils fährt fort: "Wir möchten zeigen, dass ISPO viel mehr ist als nur eine Messe – und auch in den Augen der Konsumenten zu einer sinnstiftenden Dachmarke wachsen, die über ihre Submarken einen allumfassenden Nutzen generiert. Mit Dorten studios haben wir uns für einen kreativen Partner entschieden, der unserer komplexen Welt mit markenstrategischer Sensibilität und Klarheit begegnet.“

Neben seinem Kunden ISPO betreut Dorten studios auch BMW i, DZ Bank, Daimler oder Mackevision ihre Realisation fand. Mit ihrem neuen Kunden erweitert die "Kreativberatung" ihr Wirkungsspektrum: "Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit ISPO den Herausforderungen einer Neupositionierung auf einem stark innovationsgetriebenen Markt wie dem des Sports zu begegnen“, so Dorten-Geschäftsführer Robert Zwettler.