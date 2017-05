%%%Cocomore eröffnet neuen Standort in Köln%%%

Die Cocomore AG, Agentur für Marketing und IT, eröffnet einen vierten Standort und wählt dabei mit Köln den nach eigener Ansicht "Hidden Champion der Digitalbranche". Das zum Start 15-köpfige Team wird Willi Kaiser führen, der von People Interactive (wurde von Valtech übernommen) zu Cocomore wechselt. Er war bis 2014 bereits über 14 Jahre für die Agentur tätig und am Aufbau des Frankfurter Büros (Zentrale der Agentur) beteiligt. Neben der Standort-Entwicklung wird Kaiser vor allem Kunden aus den Bereichen Konsumgüter und Travel übernehmen und das Neukundengeschäft vorantreiben.

"Mit dem neuen Office in Köln stellen wir die Weichen für die Zukunft: Zum einen ist Köln ideal für das Wachstum mit neuen attraktiven Kunden“, erklärt Managing Director Kaiser. "Zum anderen bietet die Rheinmetropole ein enorm großes Angebot an Talenten aus den verschiedensten Bereichen, denen wir viele Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten bieten können.“

"Willi Kaiser hat maßgeblich zur Entwicklung und zum Erfolg unserer Agentur beigetragen. Wir freuen uns daher sehr über seinen Entschluss, zu uns zurückzukehren und das Wachstum von Cocomore von Köln aus national und international weiter voranzutreiben“, so Hans-Ulrich von Freyberg, CEO von Cocomore.

Insgesamt beschäftigt Cocomore aktuell rund 170 Mitarbeiter an den Standorten Frankfurt am Main, Köln, Genf (Schweiz) und Sevilla (Spanien). Die Agentur entwickelt mit insgesamt 170 Mitarbeitern an den Standorten in Frankfurt am Main, Köln, Genf (Schweiz) und Sevilla (Spanien) Kommunikations-, E-Commerce- und CRM-Lösungen (Customer Relationship Management). Zu den Kunden gehören unter anderem Nestlé, Procter & Gamble, Merz, Otto, Sanofi und der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA).