%%%53. ADC Wettbewerb: DDB, Saatchi & Saatchi, Serviceplan und 'Der Spiegel' gewinnen Grand Prix%%%

Der in Berlin ansässige Art Directors Club für Deutschland hat beim diesjährigen ADC Wettbewerb 40 goldene, 124 silberne, 201 bronzene Nägel sowie vier Grands Prix vergeben. Die Top-Gewinner des Abends sind dabei die Sieger des letztgenannten Awards DDB, Saatchi & Saatchi, Serviceplan und 'Der Spiegel'. Heimat lieferte mit 'Du lebst, erinnerst du dich?' für Hornbach die erfolgreichste Arbeit des Wettbewerbs mit dreimal Gold, dreimal Silber und fünfmal Bronze.

Der Grand Prix in der Kategorie Digitale Medien ging an Telekom 'Sea Hero Quest' von Saatchi & Saatchi London (dazu kommen 3x Gold, 1x Silber). In der Kategorie Design wurde die Arbeit 'Dot. The first Braille Smartwatch' von Serviceplan/ Serviceplan Korea ausgezeichnet (dazu kommen je dreimal Gold und Silber). DDB Group Germany gewann den Grand Prix in der Kategorie Werbung mit dem Pink Ribbon Deutschland-Case 'Check it before it´s removed'. Ferner war diese Einreichung auch zweiterfolgreichste des ADC Wettbewerbs hinter Heimats Hornbach-Einsendung mit viermal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze. 'Der Spiegel' holte sich den Grand Prix in der Kategorie Editorial mit 'Das Ende der Welt'. Das Magazin gewann damit bereits Anfang 2017 beim Wettbewerb des 'new business'-Schwester Titels 'Cover des Monats' den Preis Cover des Jahres.

"Die Arbeiten geben bekannte Problem in einer neu interpretierten, disruptiven Art wieder", sagt Jury-Chairman Erik Spiekermann. "Die vergebenen Grands Prix strahlen über die Kategorien hinaus. Wenn es um kreative Exzellenz geht, spielen die Kategorien keine Rolle mehr." Spiekermann saß der 378-köpfigen Jury vor, die in 27 Sparten geteilt wurde.

Unter den Top 10 Arbeiten des ADC Wettbewerbs befinden sich zudem die Gold-Gewinner 'Eröffnungskampagne' der Elbphilharmonie Hamburg von Jung von Matt AG/achtung!/madhat (1x Gold, 3x Silber, 6x Bronze), die Printanzeige von Pepsi Light 'Iconic Moments' von BBDO Düsseldorf (2x Gold, 4x Silber, 1x Bronze), der Werbespot für den Volkswagen Tiguan 'Lachende Pferde' von Grabarz & Partner (2x Gold, 3x Silber) und loveds 'Rodeo' für Audi (2x Gold, 1x Silber, 1x Bronze).

Unter den Junioren ging Chiara Grabmayr, HFF Hochschule für Fernsehen und Film München, mit der Arbeit 'Moonjourney' als ADC Student des Jahres hervor. Als ADC Absolvent des Jahres wurde Johannes Nathow, Fachhochschule Bielefeld, für die Arbeit 'Das Lebendige Plakat' ausgezeichnet. ADC Rookie des Jahres wurde Fridtjof Veth von der Agentur Kolle Rebbe für seine Arbeit 'Netflix Narcos Die Jagd auf Pablo'. Die drei erhalten gewissermaßen den fünften Grand Prix. Elke Klinkhammer, Chairwoman des Junior Wettbewerbs, sagt: "Wir haben eine mediale und kreative Bandbreite in den Einreichungen gesehen und auch ausgezeichnet."

Durch die ADC Awards Show am 11. Mai auf Kampnagel führten TV-Moderator Jo Schück und ADC Präsidiumsmitglied Britta Poetzsch. Ebenfalls auf Hamburg Kampnagel fand die After Show Party statt. Die Location war zudem Veranstaltungsort des ADC Kongresses 'Creativity beats Technology?!' mit internationalen Referenten wie Johnny Vulkan (Anomaly London), Mike McGee (Framestore), Shun Matsuzaka (McCann), Javier Sánchez Lamelas (Top Line Marketing Consulting), Björn Ståhl (INGO) oder Danit Peleg (Fashion Designer Tel Aviv). Die ADC Ausstellung findet noch bis zum 21. Mai statt. Der ADC rechnet bis dahin mit rund 16.000 Besuchern des Festivals.