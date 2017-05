%%%Medien-Konzern Vivendi legt Übernahmeangebot für Agentur-Gruppe Havas vor%%%

Der Medien-Konzern Vivendi hat ein Angebot unterbreitet, 60 Prozent an der Agentur-Gruppe Havas für 2,36 Milliarden Euro zu übernehmen. Dieser 60-Prozent-Anteil liegt derzeit bei der Familien-Holding Groupe Bolloré , die auch 20,65 Prozent an Vivendi hält und damit "kontrolliert". Treibende Kraft hinter diesem Deal ist Vincent Bolloré. Sein Sohn Yannick Bollore führt derzeit die französische Werbe-Holding Havas Es wurde bereits seit längeren darüber spekuliert, ob Vivendi und Havas fusionieren . Vincent Bolloré, Chairman und CEO von Groupe Bolloré und ebenfalls Chairman von Vivendi. Er ist ebenfalls der Vater von Yannik Bolloré, CEO von Havas.Groupe Bolloré erhöhte 2016 seine Anteile in Vivendi auf 20.56 Prozent und wurde so größter Anteilseigener. Zu Vivendi gehören Canal+, der Top TV-Sender in Frankreich, die Universal Music Group, Telecom Italia, das Gaming-Unternehmen Gameloft und die Video-Platform Dailymotion.Vincent Bolloré teilten den Havas-Mitarbeitern in einer Email mit, dass Vivendi ein Angebot vorgelegt hat.