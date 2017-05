%%%The OneShow 2017 Runde 1: 2x Gold, 6x Silber und 6x Bronze für deutsche Agenturen %%%

Bei der OneShow ist die erste Runde der Gewinner in sechs Kategorien verkündet worden - auch die Gewnner beim Cultural Driver Award und der Green Pencil stehen fest. In der Event-Location Cipriani an der Wall Street in New York wurden 323 Pencils an Agenturen aus 30 Ländern vergeben - darunter 92 Gold Pencil, 102 Silber Pencil und 129 Bronze Pencil vergeben. Die deutschen Teilnehmer sind mit zweimal Gold und je sechsmal Silber und Bronze dabei.Je einen Gold Pencil haben Serviceplan und Heimat gewonnen. Die Koop-Arbeit "DOT. The first Braille Smartwatch" von Serviceplan München, Serviceplan Korea, Plan.Net und DOT Incorporations bekommt Gold in Design. Die Berliner Agentur Heimat bekommt den andern Gold Pencil für "The Most Precious Gift" im Auftragt von Otto. Beide Auftritte zählten auch beim ADC in Deutschland zu den hochdekorierten Arbeiten. Außerdem bekommt die TBWA-Tochter Heimat noch einmal Silber für "#Paintback" für Legacy.Zwei Silber Pencil gehen an DDB Berlin für Arbeiten für den Kunden Pink Ribbon Germany. "Check it before it's remove: naked breasts on Facebook against breast cancer" wurde in den Kategorien Direct Markting und Public Relations geehrt. Ogilvy Germany wird mit gleich fünfmal Bronze und einmal Silber für die Arbeiten "Switch it off" und "The tear open mail for Gesicht zeigen against racism" belohnt. Viermal Bronze in Print & Outdoor gehen an die Amnesty International Arbeit "Switch it off" und je einen Silber Pencil und einen Bronze Pencil in Direct Marketing holt die Kampagne für Gesicht zeigen against racism.Mit einmal Silber und einmal Bronze wurde Leo Burnett Frankfurt ausgezeichnet. Leo Burnett bekommt für "Latest News from Turkey" im Auftrag von Reporters without Borders zwei Pencil in Design. Scholz & Friends nimmt einen Silber Pencil in Design für das Kooperations-Projekt mit Salon Alpin Wien "The Magic of Craft" für Montblanc nach Hause.Am Freitag (12. Mai 2017) werden die restlichen Kategorien der OneShow im Cipriani an der Wall Street vergeben. Eine Liste mit allen bis dato bekannten Gewinnern finden Sie hier