OneShow 2017: Spitzenplatz für DDB Germany

Vergangene Nacht wurden zum 44. Mal die Pencil der OneShow in der zweiten Runde vergeben. Am Mittwoch wurden bereits die ersten Pencil vergeben ( siehe Meldung ).In den Kategorien Cross-Platform, Film, Intellectual Property, Interactive, Mobile, Radio, Social Influencer Media, Social Media und UX/UI wurden 243 Pencil an Agenturen aus 23 Ländern vergeben. Diese verteilen sich auf 70 Gold Pencil, 75 Silber Pencil und 98 Bronze Pencil. Davon entfielen am gestrigen Freitag-Abend auf deutsche Arbeiten 4x Gold, 2x Silber und 5x Bronze. DDB Berlin bekommt zwei Gold Pencil in Social Media für "Check it before it's removed" für Pink Ribbon Germany. Diese Kampagne wurde außerdem mit Best of Discipline-Award in Social Media ausgezeichnet.Je einmal Gold, Silber und Bronze gehen an das Koop-Arbeit "DOT. The first Braille Smartwatch" von Serviceplan München , Serviceplan Korea, Plan.Net und Dot Incorporation. Die Arbeit bekommt Gold in Intellectual Property und Silber sowie Bronze in Mobile. Ebenfalls ein Gold Pencil geht an Plan.Net in Zusammenarbeit mit Servieplan München für "WhatsGerman" in UX/UI. Grabarz & Partner nimmt einen Silber Pencil und drei Bronze Pencil für den Kunden Volkswagen mit nach Hause. "Countdown" bekommt einmal Silber und einmal Bronze in Radio und "Laughing Horses" bekommt zweimal Bronze in der Kategorie Film.Einmal Bronze in Mobile geht an die Kooperations-Arbeit "#BeFearless" von Cheil Global/Seoul, Cheil Germany , Cheil Dubai und Cheil Moskow für Samsung.Mit sechs Gold, acht Silber und elf Bronze Pencil liegt Deutschland auf Platz fünf im Länder-Ranking der OneShow 2017. Auf Platz eins liegt die USA, gefolgt von Australien, Großbritannien und Japan.Eine vollständige Liste aller Gewinner finden Sie hier