%%%Internationale Inhaberagenturen: Interel und WE Communications gründen ein Netzwerk%%%

Interel (Public Affairs-Beratung) und WE Communications (PR und Beratung) bündeln ihre Kompetenzen im internatioalen Plus-Netzwerk. Bianca Eichner, General Manager von WE Communications Deutschland, München: "Das Plus-Netzwerk bietet – unseren meist stark regulierten Kunden – unter diesem revolutionären Modell einen neuen Weg zur Problemlösung. Mit Interel sind wir nun auch in der Lage, fundiert und kompetent politische Herausforderungen zu lösen.“ WE Communications hat das Netzwerk ins Leben gerufen und bringt WE, Interel, die Garrigan Lyman Group (GLG), Salt Branding, YouGov und Envy Create zusammen. Sechs "führende inhabergeführte Agenturen für eine neue kundenorientierte Alternative zu den zunehmend bürokratischen und Investor-orientierten Holdinggesellschaften und Agenturmonolithen", wie es von WE-Seite heißt.

Interel agiert in mehr als 60 Ländern. In Brüssel ist Interel nach eigener Aussage einer der Marktführer im Bereich Public Affairs und unterhält neben Berlin eigene Standorte in London, Washington D.C., Paris, Delhi und Peking. WE Communications arbeitet für Kunden in den Bereichen Consumer, Health, Social Innovation und Technologie.

Mehr zum Thema unter healthcaremarketing.eu