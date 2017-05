%%%Freunde des Hauses gestaltet Markenauftritt der Drogeriemarkt-Kette Budnikowsky%%%

Die in Hamburg ansässige Drogeriemarkt-Kette Iwan Budnikowsky GmbH (Budni) hat sich einen Partner zur Neuausrichtung seines Markenauftritts an die Seite geholt: Im Pitch gegen zwei weitere Anwärter überzeugte die ortsansässige Agentur Freunde des Hauses. Im Bereich des Filialnetzes unterhält Budni seit Februar eine strategische Partnerschaft mit dem Lebensmitteleinzelhändler Edeka mit Zentrale in der Hansestadt mit dem Ziel, ein neues bundesweites Filialunternehmen aufzubauen. Edeka soll an der Neugründung eine Minderheitsbeteiligung halten und das neue Unternehmen mit führen. In der Geschäftsführung sitzt zudem die Budni-Eigentümerfamilie Wöhlke.

Im laufenden Jahr soll Freunde des Hauses eine gemeinsame Dachkommunikation für Budni sowie ein differenzierender Markenauftritt erarbeiten, der nach und nach in eigenen Medien der Drogerien rund um den PoS zu entdecken sein wird.

"Im Bereich Handelskommunikation und Markenstrategie eilt den Freunden des Hauses ihr Ruf voraus – zu erleben, mit welcher Begeisterung und Empathie sie für unsere Marke, unser Unternehmen und auch für unsere Kunden arbeiten, bestätigt uns in unserer Entscheidung", erklärt Wiebke Weger, Leiterin Marketing der Iwan Budnikowsky GmbH.

Thore Jung, Gründer der Freunde des Hauses, sagt: "Budni ist seit über 100 Jahren eine Hamburger Institution. Das Potential dieser Marke – und des Unternehmens – gemeinsam erfolgreich in die Zukunft zu führen, ist uns eine besondere Herzensangelegenheit." Boris Schmarbeck, Geschäftsführer Kreation bei Freunde des Hauses, ergänzt: "Die emotionale Nähe zwischen Budni und den Hamburgern ist schon etwas ganz Besonderes. Diese Verbundenheit war auch bei uns in den Teams von Anfang an zu spüren. Das tägliche Ich geh ì mal schnell zu Budni ist für uns jetzt herrlich doppeldeutig."

Budni wurde 1912 in Harburg gegründet und wird mittlerweile in 3. und 4. Generation von der Familie geleitet. Heute ist das Unternehmen mit über 180 Filialen in der Metropolregion vertreten.

Freunde des Hauses wurde 2008 gestartet. Die Tochter-Agentur der Hirschen Group beschäftigt rund 45 Mitarbeiter, die Kunden wie Das Erste, Bauhaus und Homann betreuen.