%%%Industriekonzern Voith schluckt Ray Sono%%%

Der Technologiekonzern Voith übernimmt 60 % an der Münchner Digitalagentur Ray Sono AG, München. Die beiden bauen gemeinsam einen neuen Geschäftsbereich für industrienahe Digitalisierungslösungen unter dem Dach der Agentur auf. In Ergänzung zum Kerngeschäft von Ray Sono soll die Agentur als neuer digitaler Industrie-Dienstleister am Markt etabliert werden.

Ziel ist es, industrienahe Digitalisierungslösungen vor allem in den Bereichen Internet of Things und Industrie 4.0 zu entwickeln. Voith nimmt in diesem neuen Geschäftsbereich bei Ray Sono die Rolle des Pilotkunden ein. Know-how und Ressourcen dieser neuen Unit bei Ray Sono stehen künftig auch den Bestandskunden der Agentur zur Verfügung, wodurch sich deren Dienstleistungsspektrum erweitern soll.

Ray Sono soll weiterhin unter eigenbestimmter Führung und seiner Marke als unabhängiger Dienstleister für Digitalisierung im B2C- und B2B-Umfeld am Markt tätig bleiben. Für Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter ergeben sich durch die "Beteiligung von Voith keinerlei Veränderungen", wird in einer Presse-Info betont.

Der Deal zielt außerdem auf die Umsetzung digitaler Lösungen innerhalb des Voith-Portfolios ab wie z.B. die Virtualisierung von Maschinen und Anlagen sowie die Verbesserung bereits bestehender digitaler Anwendungen. "Die von Voith angebotenen bzw. zu entwickelnden digitalen Lösungen werden durch die Expertise von Ray Sono deutlich stärker als bisher ein intuitives Anwendererlebnis bieten und damit zur Effizienzsteigerung bei den Industriekunden beitragen“, erklärt Dr. Hubert Lienhard, Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung der Voith GmbH.

Thomas Helbing, Vorstand der Ray Sono AG, sagt, dass der neue Geschäftsbereich unter anderem die Entwicklung von digitalen Produkten und Services für den Industriesektor zum Ziel habe. "Dabei kommen die Stärken der Ray Sono voll zum Tragen: Das Zusammenspiel von Design Thinking, Customer Experience, technischer Umsetzung und der Betreuung dieser komplexen digitalen Ecosysteme", so Helbing.

Ray Sono, gegründet 1992, beschäftigt aktuell in München und Berlin (Büro in diesem Jahr gestartet) rund 200 fest angestellte Mitarbeiter und hat im vergangenen Jahr 18,8 Millionen Euro an Umsatz im B2B- und B2C-Umfeld erwirtschaftet. Zu den Kunden zählen Austrian Airlines, BMW, Brita, Datev, Deutsche Bahn, Linde, MAN, McDonald's oder Miles & More. Gerade wurde der Vorstand der Agentur erweitert.

Voith hat das Ziel, die digitale Transformation in der Industrie maßgeblich mitzugestalten. Im Rahmen seiner digitalen Agenda erweitert Voith seine bestehenden Produkte und Dienstleistungen um digitale Angebote. Dazu zählen sowohl neue digitale Lösungen für seine bestehenden Märkte Energie, Öl & Gas, Papier, Rohstoffe und Transport & Automotive als auch die Entwicklung von digitalen Lösungen für neue, heute noch nicht von Voith bediente Märkte. 2016 wurde hierzu der Konzernbereich Voith Digital Solutions mit mittlerweile rund 1.500 Mitarbeitern und rund 300 Millionen Euro Umsatz gegründet, der sich auf die Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle für Voith fokussiert.