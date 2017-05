%%%Standortmarketing: Brandenburg schreibt Etat aus %%%

Zum ersten Mal plant das Land Brandenburg eine Standortmarketingkampagne. Dafür sucht die Staatskanzlei des Landes Brandenburg mit Sitz in Potsdam einen externen Dienstleister: Benötigt wird eine Agentur, die eine Marketingstrategie für das ostdeutsche Bundesland entwickelt und aufbauende Werbe- und Marketingmaßnahmen umsetzt. Dafür hat die Staatskanzlei 2015 die Stabsstelle für Landesmarketing eingerichtet, die von Thomas Braune geleitet wird.

Mit der Kampagne soll Brandenburg zunächst in Deutschland in den Fokus gerückt und "das Wirkungsbild eines interessanten, attraktiven Landes zum Leben und Arbeiten für Familien wie Singles, für Junge wie Ältere mit vielen Facetten und Möglichkeiten zielgruppenorientiert und mit Wahrnehmungseffekten bei der breiten Öffentlichkeit generiert werden", heißt es in der europaweiten Ausschreibung. Konkret umfasst der Auftrag die Entwicklung einer Kreatividee, die strategische Führung der Kampagne sowie die Gestaltung und Umsetzung der Werbemaßnahmen (Klassisch/Online inkl. Mediaplanung/-Buchung).

Das Mandat beginnt am 6. Oktober 2017 und läuft zunächst bis Ende 2018. Für diesen Zeitraum steht ein Budget von 1,1 Millionen Euro zur Verfügung. Interessierte können ihre Bewerbung bis zum 2. Juni bei der Staatskanzlei einreichen (Tel.: 0331/866-0; E-Mail: ).