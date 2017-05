%%%Babbel geht mit Wieden + Kennedy und zwei neuen TV-Spots on air%%%



Die neuen Babbel-Spots inszenieren die Sprachen Spanisch und Italienisch mit einem Augenzwinkern (Foto: Screenshot YouTube/Babbel)

Die Sprachlern-App Babbel schickt heute zwei neue TV-Spots ins Rennen. Die Gestaltung lag erneut bei der Londoner Agentur Wieden+Kennedy und dem internen Babbel-Brand-Team. Mit den Clips baut das Unternehmen der Lesson Nine GmbH aus Berlin auf die Ende 2016 gestartete brand-orientierte Marketingstrategie auf. In den Filmen werden die beiden Lernsprachen Spanisch und Italienisch mit einem Augenzwinkern dargestellt. Mittels Geschichten, angelehnt an berühmte Filmszenen, soll gezeigt werden, welche Vorteile es hat, sich in einer neuen Sprache zurecht zu finden.

Seit Ende vergangenen Jahres verfolgt Babbel einen Paradigmenwechsel im Marketing: weg von möglichst starken Verkaufs-Botschaften hin zu emotionalem Storytelling. Ziel ist es, Menschen zum Lernen einer neuen Sprache zu inspirieren. Die Kampagne, die vom internen Babbel-Brand-Team gemeinsam mit der Agentur Wieden+Kennedy entwickelt wurde, performt nach eigenen Angaben bezogen auf die Direct-Response besser als die vorherige Fokussierung auf reine Call-to-Action-Elemente. Nach Angaben von Babbel ist seit dem Start der integrierten Kampagne das Social Media-Engagement ebenfalls angestiegen. Die Premiere feierte die neue Marketingkommunikation im Herbst 2016 mit zwei TV-Spots für die Lernsprachen Englisch und Französisch.

"Unsere Strategie geht auf", berichtet Arne Schepker, CMO von Babbel. "Die Kreativität und Relevanz der neuen TV-Spots schlägt die Direct-Response-Performance der bisherigen DRTV-Spots global, über all unsere Märkte hinweg. Und das trotz einer 27 Sekunden langen Geschichte ohne viel Call-to-Action-Einbindung, auf die sich der Zuschauer erst einmal einlassen muss. Über die letzten Monate beobachten wir einen stetigen und nachhaltigen Anstieg unseres Organic Traffics. Dieser schlägt sich nicht nur in der Brand Awareness auf Rekordniveau, sondern auch in den Verkaufszahlen nieder: Wir wachsen noch schneller als zuvor."