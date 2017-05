%%%Grey in Berlin macht dicht%%%

Die WPP-Networkagentur Grey Germany gab Ende vergangener Woche bekannt, dass sie ihr Berliner Büro zu Ende Juni schließt und künftig alle Aktivitäten am deutschen Haupt-Standort Düsseldorf bündelt. Kunden und Mitarbeiter seien bereits in den vergangenen Wochen und Monaten sukzessive an den Rhein gewechselt. Grey CEO Dickjan Poppema erklärt: "Dies ist keine geografische, sondern eine rein wirtschaftliche Entscheidung, die von Kunden wie von Mitarbeitern mitgetragen wird.“

Das Ende war abzusehen, nachdem im Januar Berlin-Geschäftsführer Matthias Meusel seinen Abschied verkündet und 'new business' im Februar in seinem Printheft darüber berichtet hatte, dass im Büro an der Spree nur noch drei Mitarbeiter arbeiten sollen.

Das Office war Anfang 2014 gestartet und hatte seitdem Kunden wie Toyota, Heineken, 'Welt am Sonntag', Panasonic Bosch Hausgeräte und Weber Grill gewonnen.