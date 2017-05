%%%Warsteiner und Grey starten nationale Alkoholfrei-Kampagne mit FC Liverpool-Trainer Jürgen Klopp%%%



Mit dem FC Liverpool-Trainer Jürgen Klopp will Warsteiner auf das Wir anstoßen (Foto: Grey)

Die Warsteiner Brauerei in Warstein launcht zusammen mit der Stammagentur Grey in Düsseldorf eine Kampagne mit dem Claim 'Ein Wir geht immer' und Markenbotschafter Jürgen Klopp. Der FC Liverpool-Trainer ist seit dem vergangenen Jahr Teil des Warsteiner Teams und läuft nun für Warsteiner Alkoholfrei auf. Kern der Kampagne ist neben TV-Spots eine Web-Serie, in der Klopp Caroline Kebekus, Moritz Bleibtreu und Sebastian Kehl an der Theke trifft. Neben den Video-Clips kommen Out-of-Home-, PoS-, Social Media- und PR-Maßnahmen zum Einsatz.

"Der Schlüssel für den Erfolg dieses Formats ist die Besetzung mit außergewöhnlichen Persönlichkeiten in ungezwungener Atmosphäre, ohne Vorgaben oder Einschränkungen. Dadurch sind die Dialoge authentisch und unterhaltsam zugleich. Insbesondere Klopp, der zum zweiten Mal die Hauptrolle in der Kampagne ist, zeigt mit seiner unverwechselbaren Persönlichkeit, dass er ein idealer Wir-Botschafter für unsere Marke ist. Ein Mann, der als Trainer für Gemeinschaft steht", erklärt Martin Hötzel, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing der Warsteiner Gruppe.

Aktuell wird die Web-Serie mit einem Trailer beworben, bevor ab dem 26. Mai bis Ende 2017 die neunteilige Reihe – drei Folgen je Star – über Social Media, YouTube sowie Influencer digital verbreitet wird. Den Anfang der Serie bilden drei Episoden mit der Komikerin Caroline Kebekus (bekannt aus 'Pussy Terror TV'). Bis Jahresende werden weitere sechs Folgen, je drei mit Bleibtreu und Kehl, digital verbreitet.

Zusätzlich zum Digitalformat wird die Kampagne über Out-of-Home-Maßnahmen gestützt. Von Mai bis Juni werden über 12.000 Flächen in Innenstädten, am PoS sowie in Gastronomieumfeldern belegt. Das Key-Visual zeigt Klopp, wie er sich mit Freunden in gemeinschaftlicher Runde beim Genuss von Warsteiner Alkoholfrei fotografiert. Zusätzlich finden am PoS verkaufsfördernde Aktivitäten statt. Ein Aufsteller mit 'Klopp‘s Tipp: Jetzt probieren' soll die Vorbeigehenden dazu einladen, sich von Warsteiner Alkoholfrei zu überzeugen.

Von Mai bis Juli werden die drei TV-Spots: 'Nüchtern durchziehen', 'Doppelgänger' und 'Triple' in der Primetime zu sehen sein. Die Filme wurden optisch auf das überarbeitete Corporate Design angepasst und erhielten außerdem eine neue Markenmusik sowie ein neues Soundlogo.

Verantwortlich auf Kundenseite ist Martin Hötzel, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing bei der Warsteiner Gruppe. Ansprechpartner bei Grey Düsseldorf sind Felix Lemcke, Nora Zimmermann und Julian Jacobi (alle drei Kreation), Axel Müller (Chef-Beratung) und Kim Florio (Strategie). Für die Produktion der TV- Spots und Bildmotive, ist Czar mit Zentrale in Hamburg mit Regisseur Simon Verhoeven und Fotograf Daniel Chassein zuständig. Verantwortlich für die Produktion der Web-Serie ist Endemol Shine Beyond. Köln. Weitere Partner bei der Realisierung der Kampagne sind die Media-Agentur Vizeum sowie die Digital-Agentur GOOQX.