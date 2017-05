%%%BVB-Champion Partner: bwin kehrt in die Bundesliga zurück%%%



v.l. Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer Borussia Dortmund, Stephan Heilmann, verantwortlich für die Aktivitäten der Marke bwin in der DACH-Region und Carsten Cramer, Direktor Vertrieb, Marketing und Business Development beim BVB (Foto: Borussia Dortmund)

Der Sportwettenanbieter bwin ist neuer Champion Partner des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. Der unterzeichnete Vertrag gilt für die kommenden vier Bundesliga-Spielzeiten bis zum Ende der Saison 2020/2021. Als Champion Partner wird bwin großflächig auf LED-Banden und CamCarpets bei den 17 Bundesliga-Heimspielen des achtmaligen Deutschen Meisters sowie auf den Interview-Boards des Vereins vertreten sein. Darüber hinaus wird das Unternehmen die BVB-Fans sowohl via App als auch online mit den aktuellsten Quoten und Informationen zum jeweiligen Spieltag versorgen. Hinzukommen (Gewinnspiel-)Aktionen und Promotions für BVB-Fans.

"'Echte Liebe' ist das Markenversprechen des BVB, und 'Echte Liebe' verbindet uns von bwin genauso wie die Borussen und ihre Fans mit dem Fußball. Der Markenfit ergibt sich für uns aus weit mehr als nur dem Color Code: Identifikation, Internationalität und ein hoher Innovationsgrad sind weitere starke gemeinsame Werte", sagt Stephan Heilmann, verantwortlich für die Aktivitäten der Marke bwin in der DACH-Region. Er erklärt weiter: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem BVB; als Champion Partner der Dortmunder ist bwin wieder zurück in der Bundesliga." Bwin war bis zu seinem Bundesliga-Ausstieg (nach der Saison 2014/15) als Premium-Partner beim FC Bayern München aktiv.

Und Carsten Cramer, Direktor Vertrieb, Marketing und Business Development bei Borussia Dortmund, sagt zum neuen Champion Partner: "Mit bwin haben wir einen Partner gewonnen, der in seiner Branche am längsten mit dem deutschen Fußball eng verbunden ist. Auch international hat bwin mit vielbeachteten Sponsorships, den Blue Chips des europäischen Vereinsfußballs, seine Marke systematisch weiter aufgebaut. Dieses Premium-Verständnis passt hervorragend zu unserer Markenpositionierung. Mit dem BVB und bwin verbinden sich zwei der großen Marken ihrer jeweiligen Zunft."

bwin gehört zur GVC Holdings plc., die am 1. Februar 2016 die bwin.party digital entertainment plc. übernommen hat. Das E-Gaming-Unternehmen bietet die vier Haupt-Produktbereiche Online-Sportwette, Poker, Casino und Bingo an. Seine wichtigsten Marken sind CasinoClub, Sportingbet, bwin, partypoker, partycasino und Foxy Bingo. Die Gruppe, die mit 20 Büros in über 30 Märkten vertreten ist, hat ihren Hauptsitz auf der Isle of Man, die kleine Insel mit vielen steuerlichen Vergünstigungen zwischen Großbritannien und Irland gehört zwar der britischen Krone, nicht aber zum Vereinigten Königreich und auch nicht zur EU. Im November 2010 wurde ein Gesetz zum Abkommen vom 2. März 2009 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Insel Man über die Unterstützung in Steuer- und Steuerstrafsachen durch Auskunftsaustausch beschlossen.