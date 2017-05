%%%RMG Connect ist Lead-Agentur von SunExpress%%%





Die J. Walter Thompson-Tochter RMG Connect hat sich im Pitch um den Werbeetat der Ferienfluggesellschaft SunExpress durchgesetzt. Die Stuttgarter Kommunikationsagentur mit Schwerpunkt Dialog übernimmt die kreative und strategische Lead-Funktion der Werbemaßnahmen für alle Märkte der Airline.

"Strategisch, kreativ und menschlich. RMG Connect hat uns mit einem klaren Profil und passgenauen Ideen überzeugt", so Thomas Bornschein, Senior Manager Marketing & Business Segments bei SunExpress.

Ab Mai 2017 geht RMG Connect für SunExpress mit einer integrierten Kampagne an den Start, die in Deutschland und in der Türkei unter dem Motto "Fliegestuhl" gelauncht wird.

SunExpress, ein Gemeinschaftsunternehmen von Lufthansa und Turkish Airlines, ist nach eigenen Angaben die größte Fluglinie im Verkehr zwischen Deutschland und der Türkei. Die Flotte umfasst derzeit 72 Flugzeuge, das SunExpress-Team besteht aus 3.800 Mitgliedern.