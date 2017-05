%%%JOM kreiert Banneraktion für Dole %%%



Von JOM nicht nur platziert, sondern auch kreiert: neue Banner für Dole (Bild: Dole Europe GmbH)

Unter dem Motto '100% Natural Snacking' will der Obst- und Gemüsehersteller und -vermarkter Dole Europe seine Markenpräsenz bei den Verbrauchern stärken: Auf reichweitenstarken Portalen und in familien-, sport- und lifestyleaffinen Umfeldern hat das Unternehmen Banner geschaltet, die zur Landingpage einer Gewinnspielaktion und zur Website des Foodkonzerns führen.

Agenturpartner ist JOM Jäschke Operational Media: Die Mediaagentur mit Standorten in Hamburg und Düsseldorf zeichnet nicht nur für die Mediaplanung, sondern auch für die Kreation der Banner verantwortlich. "Wir freuen uns, Dole Europe begleiten zu dürfen", sagt Henning Ehlert, Geschäftsführer JOM. "Es ist dabei spannend, im FMCG-Bereich über die klassischen, primär von TV und Print geprägten Pfade hinauszudenken und die Zielgruppe über andere Wege anzusprechen." Verantwortliche Marketingmanagerin bei Dole Europe ist Sonja Schulze.

Dole Europa setzt in seiner Markenstrategie schon lange dezidiert auch auf digitale Kanäle - so zum Beispiel mit der Content-Plattform "My Energy", die vor zwei Jahren von der Hamburger Agentur Segmenta für den Foodkonzern entwickelt wurde.