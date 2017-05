%%%Mother NY kreiert "The Pregnancy Pause" gegen die Lebenslauf-Lücke" %%%

Pünktlich zum Muttertag hat die Independent Agentur Mother NY eine vielbeachtete Kampagne zum Thema Mutterschutz in den USA gestartet. In Kooperation mit dem Job-Portal LinkedIn kreierte das Mother-Team das "Unternehmen" " The Pregnancy Pause ".Was in Deutschland als Bestandteil zu jedem Arbeitsvertrag gehört, ist in den USA ein wahrer Luxus: der Mutterschutz. Viele Mütter in Amerika sehen sich gezwungen, ihren Job aufzugeben - dank nicht vorhandener Mutterschutz-Regelungen.Wer nach dieser "Pause" wieder in den Job-Markt einsteigen möchte, sieht sich in den USA einer "Lücke" im Lebenslauf gegenüber - mit allen damit verbundenen Nachteilen. Da in den Staaten in einem Job-Interview nicht nach diesem "Gap" gefragt werden darf, gibt es keine Erklärungs-Möglichkeit. Mother NY krierte deshalb ein "Unternehmen" auf LinkedIn. So kann jede Mutter die Lücke in ihrem Lebenslauf füllen, etwa als "Designer of Human Life".Die Agentur möchte so zeigen, dass das Mutter-Sein mehr ist als nur eine "Auszeit".