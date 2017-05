%%%Anden Capital lanciert mit neuer Leitagentur DDB Produktlaunch der App goodie call%%%

Das Düsseldorfer Büro von DDB zeichnet ab sofort als neue kreative Leitagentur der ortsansässigen Anlageberatung Anden Capital GmbH. Startschuss für die Zusammenarbeit bildet der Produktlaunch der App goodie call. Das Werbeformat zeigt beim Anrufaufbau auf dem Smartphone Videos und Angebote an. Der Produktlaunch wird von einer Kampagne begleitet, die ab Juli on air geht. Zum Einsatz kommt ein TV-Spot, der auch auf Social Media-Plattformen zu sehen ist.

"Mit unserer innovativen App goodie call wollen wir den mobilen Werbemarkt revolutionieren und der weltweit führende Werbeplatz für das neue Werbeformat der In-Call Ads werden", sagt Jan Holzapfel, Chief Sales and Marketing Officer bei Anden Capital. Christoph Pietsch, Chief Marketing Officer der DDB Group, ergänzt: "Mit Anden Capital und der Marke goodie call dürfen wir ein innovatives Geschäftsmodell in den Markt begleiten. Dass wir zukünftig nicht nur als kreative Lead-Agentur, sondern auch in den Bereichen Vertrieb und Partnerschaftsmanagement beratend an der Seite der Marke stehen dürfen, macht das Verhältnis schon jetzt besonders."

Anden Capital wurde im Dezember 2015 in Düsseldorf gegründet. Die Geschäftsführung besteht aus Ingo Bohlken (CEO und Gesellschafter), Michael Eisenbach (COO) und Dr. Jan Holzapfel (CSMO). Bohlken war zuvor 17 Jahre in verschiedenen Positionen für die Deutsche Post unter anderem als Chief Marketing Officer Brief Deutschland, CEO DHL Paket sowie CEO Dialogmarketing verantwortlich und in dieser Funktion zusätzlich als Aufsichtsratsvorsitzender bei der Nugg.Ad AG. Eisenbach war zuvor bei der Porsche Consulting GmbH und anschließend drei Jahre in der Geschäftsleitung der F.O. BAGS GmbH tätig. Holzapfel war zuvor sechs Jahre bei The Boston Consulting Group GmbH aktiv und danach bei der C&A Mode GmbH & Co. KG, für die er knapp zwei Jahre als Senior Strategic Transformation Manager arbeitete. Anden Capital will mit der Entwicklung von Apps die Werbewelt revolutionieren und startet diese Mission nun mit ihrem Produkt goodie call. Ende April wurde die Beta Version der Android-App in Deutschland gelauncht. Bei der Werbeplattform sammeln Nutzer kostenlos goodie-Punkte. Interessierte können diese gegen Prämien eintauschen und spenden nebenbei für Hilfsprojekte des nationalen Partners UNICEF.