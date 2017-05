%%%MediaMarkt und Zum roten Hirschen feiern fünf Jahre Onlineshop%%%



Die Märchenfigur Rapunzel spielt in der Aktionskampagne zum fünfjährigen MediaMarkt-Onlineshop die Hauptrolle (Foto: MediaMarkt Deutschland)

Mit einer rund zweiwöchigen Aktionskampagne feiert MediaMarkt das fünfjährige Jubiläum seines Onlineshops. Den Kampagnenauftakt bildet am 17. Mai 2017 ein eigens produzierter Imagespot im TV. Flankiert wird dieser von Werbemaßnahmen in Print, Online, Radio, am POS und in den Social Media-Kanälen.

Eingeläutet wird die von der Agentur Zum roten Hirschen entwickelte Kampagne mit dem TV-Spot 'Wenn Rapunzel hin&web ist…' Im Fokus stehen die Vorteile und Services durch die Verknüpfung der verschiedenen Vertriebskanäle.

"Mit Rapunzel haben wir uns einer weit bekannten Märchenfigur bedient, die unser Motto 'hin&web' – also die unschlagbare Kombination aus Markt und Onlineshop – sehr real in Szene setzt", erklärt Thomas Hesse, Marketingleiter MediaMarkt Deutschland. "Mit dem Spot zeigen wir unterhaltsam, welche Vorteile es hat, sich online bei MediaMarkt zu informieren und gleichzeitig den Markt als Ort für die persönliche Beratung, zum Anfassen und Ausprobieren von Produkten sowie zum Einkaufen nutzen zu können."

Die Storyline: Am Waldrand sieht der Zuschauer einen Turm. Aus dem einzigen Fenster ragt ein langer, blonder Zopf, der fast bis zum Boden reicht. Beim Blick durch das Turmfenster entdeckt man am Ende des Zopfes allerdings nicht die zauberhafte Rapunzel, sondern nur ein einsames Bett. Wo ist sie nur? Gefunden wird die schöne Prinzessin schließlich Luftgitarre spielend und mit vollem Körpereinsatz rockend mit Kopfhörern im MediaMarkt. Mitarbeiter tragen ihr dienstbeflissen die verschiedensten Elektronikprodukte zur Kasse. Der Offtext dazu: "Für alle, die viel zuhause sind, gibt’s den MediaMarkt Onlineshop mit Lieferservice. Und alle, die vorher lieber ausprobieren wollen, kaufen einfach direkt im Markt."

Der Kampagnenzeitraum erstreckt sich vom 17. bis 29. Mai 2017. Zum Start gibt es einen begleitenden, zwölfseitigen Aktions-Prospekt sowie im weiteren Verlauf der Kampagne täglich neue Angebote zu Feierpreisen in den Märkten und im Onlineshop.

Verantwortlich bei MediaMarkt Deutschland ist Marketingleiter Thomas Hesse. Bei Zum roten Hirschen betreuen die Aktionskampagne Jens Kurznack und Veronika Meier zu Eißen, beide Beratung, und Arndt Rossnagel, Kreation.