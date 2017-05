%%%Grey wird bunt zum 100. Geburtstag%%%

Das WPP -Agentur-Network Grey , das 1917 als One-Room/One-Person-Agentur startete, bekommt zum 100. Jubiläum ein neues Logo - in FarbeChairman und CEO Jim Heekin und Global President Michael Houston präsentierten das neue Logo vor 200 Kollegen in New York. Greys neues Logo wurde mit Hilfe von 5000 Mitarbeitern und einem Gehirn-Wellen Bio-Sensing Headset entwickelt.Das Headset liest die Gehirn-Aktivität der Kreativen und erstellt mittels eines Algorithmus ein Image, welches zu einem einzigartigen "Brain Portrait" wird. Das Headset reiste von Amerika nach Deutschland, Großbritannien, Australien, Singapur, Südafrika, China und Brasilien, um die Bilder dieser Grey-Standorte einzufangen.Zusätzlich zum neuen Logo wird auch ein Buch über die Agentur-Historie erstellt.