%%%Lufthansa stellt die Crew via Snapchat vor%%%

Die Fluggesellschaft Lufthansa nutzt den Social-Media-Kanal Snapchat , um ihren Social Media Fans die Crew, das Gesicht des Unternehmens, mit behind-the-scene Snaps vorzustellen.Bereits im September 2016 startete die Airline die Crew-Stories und erreichte laut eigenen Angaben 800 Prozent mehr Views auf Snapchat. Am 17. Mai 2017 folgte eine weitere Story mit einem Flug nach San Jose (Kalifornien) für den Start von "Crew Connection". Crew Connection (#LGCrewConnection) ist bis 18. Mai 2017 mit Events in San Jose unterwegs und kommt vom 24. bis zum 25. Mai 2017 nach New York. Der exakte Ort der Crew wird mittels der Snapchat-Story gezeigt und ist mit einem Gewinnspiel gekoppelt.Die Idee sowie die Ausführung wurde zusammen mit Spartloft Media entwickelt. Die Snap für die Story wird jedoch ungefiltert von der Crew gepostet.Seit Launch 2016 gab es bereits eine Story mit einem A380 Flug von Frankfurt nach Los Angeles, in der die Crew Zuschauer mit in den Bauch des Flugzeugs nahm sowie eine Reise nach Kapstadt mit exklusiven Reisetipps.