%%%2017 Clio Sports Awards: Einmal Gold und zweimal Bronze für Deutschland %%%

Zum dritten Mal wurden am 16. Mai 2017 in New York die Clio Sports Awards vergeben. Drei der insgesamt 213 Medaillen gehen nach Deutschland: einmal Gold und zweimal Bronze.Die in Ludwigsburg ansässige Filmakademie Baden-Württemberg überzeugte in der Kategorie Student Film und wurde einmal Gold für "Break Free" für adidas belohnt. Bronze erhielt die Studenten-Arbeit der Miami Ad School Europe : "Name Swap" für Amnesty International wurde in der Kategorie Student Out of Home geehrt.Bei den Profi-Kategorien war die Agentur Kemper Kommunikations mit Sitz in Frankfurt bei Clio Sports-Awards erfolgreich: sie bekam einmal Bronze für "Patrick Dempsey's way of arriving at a hotel driveway" in der Kategorie Branded Entertainment.Mit je zwei Grand Awards glänzten BMF Advertising (Direct und PR) und 4creative (Film und Social Media) bei den diesjährigen Wettbewerb um die Clio Sports Awards. Einen ausführlichen Bericht zu den Clio Sports Awards finden Sie auf redbox.de Eine Liste aller Gewinner finden Sie hier