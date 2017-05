%%%Penny und Serviceplan eröffnen mit Christian Ulmen die Grillsaison %%%



Penny, Serviceplan und Christian Ulmen stehen zusammen am Grill (Foto: Serviceplan)

Unter dem Motto 'Wir machen Grillparty' läuten Penny, Köln, und Serviceplan Campaign, München, die Grillsaison ein und starten fünf neue Webisodes mit Schauspieler Christian Ulmen. Im Mittelpunkt der Filme, die ab sofort wöchentlich auf penny.de/grillparty veröffentlicht werden, steht dabei erneut die Figur des 'Angrill-Andi', bei dem sich seit vergangenem Jahr einiges verändert hat: Andi hat mittlerweile eine Freundin und soll nun bei einer Grillparty ihre Eltern kennenlernen. Andis Nachbar, Opa und Bruder – alle ebenso von Christian Ulmen gespielt – bringen dieses Treffen jedoch durcheinander. Im Sommer folgen zwei weitere Episoden der Serie.

"Christian Ulmen als Testimonial ist für uns ein echter Glücksgriff. Mit über sieben Millionen Views war 'Wir machen Grillparty' eine unserer bisher erfolgreichsten Social Media-Kampagnen. Wir freuen uns, diese nun fortzusetzen, und hoffen, an den Erfolg von 2016 anknüpfen zu können", sagt Marcus Haus, Bereichsleiter Penny Marketing.

"Die Kampagne setzt erneut die Themen Nähe und Nachbarschaft auf unkonventionelle und sehr humorvolle Weise um und zahlt somit auf das Selbstverständnis von Penny als guter Nachbar der Kunden ein. Dank Christian Ulmen, der bei den Dreharbeiten sein volles schauspielerisches Talent entfalten konnte, ist uns für Penny wieder eine außergewöhnliche Kampagne gelungen, auf die wir sehr stolz sind", ergänzt Michael Jaeger, Geschäftsführer Beratung von Serviceplan Campaign.

Die Handlung wurde von Penny und Serviceplan Campaign mit Ulmen sowie dem Autor Johannes Boss und dem Duo Cyrill Boss und Philipp Stennert, das ebenso Regie führte, entwickelt. Das Skript stellte dabei eine Rahmenhandlung dar, um den Schauspielern Freiraum zur Improvisation zu ermöglichen. Produziert wurden die Filme von it’s us in Zusammenarbeit mit der Serviceplan-Tochter Nevererst. Die digitale Umsetzung lag bei Plan.Net Campaign. Als Fotograf war Ralf Gellert tätig.