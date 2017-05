%%%Serviceplan übernimmt Crispy Content%%%



(v.l.) Gerrit Grunert, Ronald Focken, Benedikt Göttert, Frank Meinke (Foto: Friedemann Budich)

Die Serviceplan Gruppe, München, baut ihr Angebotsportfolio im Bereich Content weiter aus. Sie übernimmt die Berliner Agentur Crispy Content mit ihren rund 20 Mitarbeitern und firmiert künftig unter Serviceplan Content Berlin.

Die im Jahr 2010 gegründete Crispy Content startete als Content-Produktionsagentur unter anderem für Publisher wie MTV, Viva und Red Bull und entwickelte sich in den vergangenen Jahren nach eigenen Angaben zu einer Content Marketing-Agentur, die "ihre kreativen Inhalte immer stärker in den Dienst des Marketings und Vertriebs stellte", heißt es.

Mit der Fusion zu Serviceplan Content Berlin erweitert sich das Agenturangebot um die Bereiche Art Direction, Campaigning und Bewegtbildproduktion sowie Social Media-, Influencer-Marketing und Media Buying.

Geleitet wird Serviceplan Content Berlin von dem Crispy-Gründer Gerrit Grunert und Frank Meinke, der bislang das Content-Geschäft von Serviceplan in Berlin verantwortete. Bevor Grunert seine Agentur gründete war er bei Seven One Intermedia, der Nachrichtenagentur DDP, Research International und MTV Networks tätig.

Serviceplan Content Berlin startet mit 30 Mitarbeitern und einem Honorarumsatz von drei Millionen Euro sowie den Kunden Tremco Illbruck, Nemetschek Allplan, Viacom und Red Bull Media House.