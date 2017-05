%%%Rusta startet in Deutschland – FCB und Initiative unterstützen%%%

Das schwedische Unternehmen für Einrichtung Rusta wagt sich heute auf den deutschen Markt, zunächst mit einer Filiale in Lübeck. Den Markteintritt begleitet eine Kampagne mit Funk-, Print-, Out-of-Home-, Digital-, Direct Mailing-, Social Media- und Search-Maßnahmen. Agenturseitig sind dabei die beiden Hamburger Interpublic Group-Töchter FCB, Kreation, und Initiative, Media, an Bord. Die Etatvergabe folgte einem Auswahlverfahren, auf Unternehmensseite verantwortete Linda Estenthal, Head of Marketing, den Prozess.

Rusta betreibt im Heimatmarkt 86 Filialen. Im gerade abgelaufenen Geschäftsjahr habe das Unternehmen seinen Umsatz um 14 Prozent auf 475 Millionen Euro gesteigert, sagte Vorstandschef Göran Westerberg vor einigen Tagen im 'Handelsblatt'. "Wir haben schon vor einigen Jahren erkannt, dass wir ins Ausland gehen müssen um weiter expandieren zu können", erklärte Westerberg. Deswegen sei das Unternehmen zunächst nach Norwegen gegangen, wo es 17 Filialen betreibt. Doch weil das Wachstumspotenzial in Skandinavien begrenzt ist, wagt Rusta nun den Schritt nach Deutschland. "Wir hoffen, dass es der Beginn einer langen Liebesgeschichte ist", so Westerberg weiter. Zunächst konzentriert sich Rusta auf Norddeutschland, eine weitere Filiale ist in Schwentinental (bei Kiel) geplant.