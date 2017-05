%%%Dammtor Hirschen bringen nutella B-ready ins TV%%%

Der italienische Süßwarenhersteller Ferrero hat im Mai ein neues Produkt von Nutella in die Supermärkte gebracht. Zur Produkteinführung von 'nutella B-ready' hat die Hamburger Agentur Zum Goldenen Hirschen Dammtor eine TV-Kampagne gestaltet.

Der Film inszeniert den nutella-Genuss, wann man will und wo man will – auch wenn nur eine Hand frei ist. Den Spot produzierte 1. Liebe Film in Hamburg. Neben dem Trailer gibt es auch eine Website zur Produkteinführung.

Ansprechpartner bei Zum goldenen Hirschen Dammtor sind Jens Portmann (Geschäftsführer Beratung), Axel Zimny (Geschäftsführer Kreation), Henrik Stefani (CD Text), Felix Ernst (CD Art),

Jana Riensch (Etat-Direktion) und Louisa Nix (Senior Beratung).