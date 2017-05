%%%Christoph Petersen Design gestaltet Bier- und Wasserflaschen neu%%%



Neue Flaschen aus der Feder von Christoph Petersen Design gibt es für Adelholzener und Louis Barre (Fotos: Christoph Petersen Design)

Die Hamburger Agentur Christoph Petersen Design hat die Flaschenform- und das Design der Adelholzener PET-Einweg-Flasche überarbeitet. Außerdem gestaltete der Dienstleister für die Lübbecker Privatbrauerei Barre zum 175. jährigen Firmenjubiläum das neue Premiumbier 'Louis Barre Imperial'.

Für den Form- und Design-Relaunch der 1-Liter-PET-Einweg-Flasche von Adelholzener entwickelte Christoph Petersen Design eine herkunftsbezogene visuelle Identität, die die Reinheit des Wassers und die Kraft der Bayerischen Alpen in den Fokus stellt. Bereits seit einigen Jahren ist die Hamburger Agentur für diverse Branding- und Packaging-Projekte des Adelholzener Mineralbrunnens in Siegsdorf verantwortlich. So punkteten die Designer unter anderem mit der Entwicklung der Glas-Individual-Glasflasche, die nach eigenen Angaben dem bayerischen Unternehmen steigende Absätze im Mineralwassersegment bescherte. Ferner waren die Hamburger für den Launch von Mineralwasser plus Frucht-Produkten für den on the go-Markt zuständig.

Im Auftrag der Privatbrauerei Barre visualisierte Christoph Petersen Design die Erfolgsstory des Namensgebers als Markenkonzept. Dabei werden drei Aspekte vereint: die langjährige Tradition der Privatbrauerei Barre, der Mensch Louis Barre und der Aufbruch in Richtung Neue Welt. Neben der Etikettenausstattung gestaltete Christoph Petersen Design den Kasten, den Open Basket, Tischaufsteller.

Christoph Petersen Design, vor 40 Jahren vom gleichnamigen Designer gestartet, sitzt mit rund 15 Designern und Strategen im Kontorhausviertel in der Hamburger City. Zu ihren Kunden zählt die Agentur Lieken, Faber Castell, Fürstenreform, die Radeberger Gruppe, die Bitburger Braugruppe, die Brauerei Maisel und Efes.