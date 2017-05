%%%New York Festivals: 73 Medaillen für deutsche Agenturen%%%

Die Sieger der New York Festivals stehen fest. Insgesamt holen die deutschen Agenturen am Big Apple 73 Medaillen (7x Gold, 24x Silber, 42x Bronze). Damit schlagen sich die hiesigen Dienstleister besser als im Vorjahr, denn in 2016 gab es lediglich 40 Trophäen (11x Gold, 5x Silber und 24x Bronze). Unter den Gold-Gewinnern aus 2017 sind Heimat, DDB und Serviceplan.

Die Berliner TBWA-Tochter holt einen Großteil der insgesamt 20 Medaillen mit Arbeiten im Auftrag der Baumarkt-Kette Hornbach – dreimal Gold, einmal Silber und fünfmal Bronze prämieren 'Du lebst', 'Dein Projekt gehört Dir' und 'The first analog Webstore'. Die weiteren vier Silber- und sieben Bronze-Trophäen zeichnen die Arbeiten '#Paintback' (Kunde: Legacy Berlin) und 'The Most Precious Gift' (Kunde: Otto) aus.

DDB mit Zentrale in Berlin und Serviceplan mit Headquarter in München bringen es auf je fünf Trophäen. Gold gewinnen sie mit 'Check it before it's too late' (Kunde: Pink Ribbon) und der Dot Braille Smart-Watch. Zweimal Gold und je einmal Silber vergibt die Jury an DDB für die Facebook-Aktion sowie einmal Gold für 'Words of Welcome' im Auftrag des Vereins für Berliner Stadtmission. Serviceplan streicht mit der Smart-Watch eine goldene und drei silberne Trophäen sowie eine Bronze mit 'Make Yourself Unstoppable' im Auftrag von Strellson ein.

Weitere Sieger der New York Festivals sind Grabarz & Partner (4x Silber, 5x Bronze), Ogilvy (4x Silber) und Kolle Rebbe inkl. Korefe (2x Silber, 4x Bronze), BBDO (1x Silber, 12x Bronze), Leo Burnett (1x Silber, 3x Bronze) Razorfish (1x Silber, 1x Bronze), Scholz & Friends (1x Silber, 1x Bronze), Cheil (1x Bronze), Philipp und Keuntje (1x Bronze) und Publicis Pixelpark (1x Bronze).

Alle deutschen Gewinner finden Interessierte hier.