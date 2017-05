%%%wirDesign launcht für Homag IoT-Plattform tapio%%%



Mit 'tapio' will Homag in die Industrie 4.0-Ära starten (Foto: wirDesign)

Mit dem Launch der offenen Cloudplattform 'tapio' zur Ligna Messe macht die Homag Group AG den Schritt in die Industrie 4.0. Die Agentur wirDesign konzipierte und realisierte die IoT-Plattform für das Schopflocher Unternehmen, das Holzbearbeitungsmaschinen und Anlagen für die Möbelindustrie sowie Bauelementefertiger für die Holzbauindustrie produziert und vertreibt und zudem Dienstleistungen in diesen Bereichen anbietet.

wirDesign hat ein fluides, skalierbares Design entwickelt. Das generische Keyvisual in Form von organischen Baumringen soll die natürliche Herkunft des Holzes mit der digitalen Zukunft der Industrie 4.0. verbinden und ist die bildliche Übersetzung des Claims: 'digital. wood. works' und präsentiert sich immer wieder neu in unterschiedlichen Formen.

Erst Anfang April wurde wirDesign mit der Markenentwicklung beauftragt, inklusive Naming, Markenpositionierung und Textenwicklung sowie App- und Web-Programmierung. In enger Zusammenarbeit mit den Entwickler-Teams auf Kundenseite entstand nicht nur eine neue Marke samt Corporate Design in Print- und Webanwendungen, sondern auch eine progressive Web-App. Nach Agenturangaben steht 'tapio' für Tap – Input – Output. Zudem ist "Tapio" in der finnischen Mythologie der "Gott des Waldes und der Jagd" und soll damit ein Sinnbild für den guten, helfenden Geist der Plattform sein.

wirDesign verantwortete auch die 'tapio'-Messekommunikation und Out-Of-Home-Medien anlässlich des Launchs auf der Ligna.