%%%Falken Reifen nutzt erneut die Kommunikationspower der Relegations-Spiele und des DFB-Supercups%%%

Der japanische Konzern Sumitomo Rubber Industries geht mit seiner Marke Falken Reifen erneut bei den Fußball-Highlights DFB Supercup und der vier Relegations-Spiele in die Offensive. Neben aufmerksamkeitsstarken TV-Werbemitteln mit Präsenzen auf der Premium-LED-Bande, den statischen TV-Bandenflächen und allen Interview-Boards ermöglicht die Partnerschaft auch eine umfangreiche regionale Markt-Ansprache inklusive Ticketing und Werbeflächen im nicht-TV-relevanten Bereich. Des Weiteren genießt Falken bei allen Spielen eine Exklusivität in der Reifenbranche und hat das Recht, sich "offizieller Partner des SUPERCUP 2017" zu nennen. Sowohl die Relegationsspiele (1. versus 2. Bundesliga & 2 Bundesliga versus 3. Liga) als auch der Supercup werden im deutschen Free-TV übertragen.

Diesen Deal hat die Sportmarketing-Agentur Lagardère Sports Germany in Hamburg als exklusive Vermarktungsagentur eingefädelt. Die Reifen-Marke ist traditionell eng mit dem Fußball verbunden, durch banden-Werbung in der gesamten Bundesliga und als Platin-Partner beim FC Ingolstadt. Auch in den Märkten Italien, Frankreich, Spanien und Polen nutzt Falken die Kommunikationsfläche Fußball.

"Wir nutzen die Partnerschaft zu den Relegationsspielen und des SUPERCUP auch in diesem Jahr als Erweiterung unseres Fußball-Engagements, da sie die mediale Präsenz von Falken in Deutschland noch einmal enorm unterstützt", kommentiert Markus Bögner, COO bei Falken Tyre Europe das Engagement.

Philipp Hasenbein, Managing Director bei Lagardère Sports Germany, ergänzt: "Die Relegationsspiele und der Supercup gehören zu den absoluten sportlichen Höhepunkten der auslaufenden und der neuen Saison. Dass wir mit Falken erneut eine international agierende Marke als offiziellen Partner der Entscheidungsspiele gewinnen konnten, bestätigt einmal mehr die Strahlkraft dieses hochemotionalen Umfeldes."