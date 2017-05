%%%elbkind begleitet Flat-Buddies-Launch der TK%%%



Die Techniker setzt mit 'Flat-Buddies" auf ein stressfreieres Miteinander in Studenten-WGs (Foto: elbkind)

Die Techniker (TK), Hamburg, launcht für ein stressfreieres Miteinander in Studenten-WGs 'Flat-Buddies'. Mit der dazugehörigen App können die WG-Mitglieder an ihre häuslichen WG-Pflichten aber auch an Sport-Aktivitäten erinnert werden.

Die Hamburger Agentur elbkind, Social Media-Lead-Agentur der Techniker, startet zum Launch der 'Flat-Buddies' eine Kampagne. Neben einem Gewinnspiel auf der Studentenplattform pointer.de der Techniker, werden weitere auf die Studenten-Zielgruppe zugeschnittene Aktionen in den sozialen Medien die Kampagne begleiten.

Nils Dreyer, Account-Manager bei elbkind: "Die 'Flat-Buddies'-Kampagne passt gut zur Marke TK – sie unterstreicht die Ausrichtung als technisch geprägte und moderne Krankenkasse."

Weitere Informationen auf healthcaremarketing.eu