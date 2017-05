%%%adlicious eröffnet mit Coa Saroff ein Büro in New York%%%

Die Hamburger Programmatic Media-Agentur adlicious expandiert in den USA. Das neue Büro in New York wird von Coa Saroff geleitet. Sie ist damit für das gesamte US-Geschäft zuständig und mit dem Aufbau eines nach Agenturangaben "signifikanten" Teams betraut.

Saroff war 2016 bei Y&R Germany in Hamburg tätig. Zuvor arbeitete sie zehn Jahre lang in den USA, wo sie z.B. als Global Event und Communications Managerin bei der Walt Disney Company zeichnete. Darüber hinaus war sie bei der Omnicom-Gruppe in New York als Director Operations & Integration und leitete internationale Agenturteams für Großkunden.

"Programmatic Marketing führt aktuell zu massiven Umwälzungen in der Kommunikation globaler Unternehmen. Nur hochagile, unabhängige Player mit tiefem Spezialisten-Knowhow schaffen dabei nachhaltige Wettbewerbsvorteile für ihre werbetreibenden Kunden", sagt Saroff zu ihrem Einstieg.

Mehr über den 2014 gestarteten Programmatic Media & Marketing-Dienstleister adlicious lesen Interessierte in der Print-Ausgabe 21 von 'new business'. Ein Probe-Abo kann hier bestellt werden.