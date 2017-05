%%%"Wir besorgen’s ganz Berlin!" - Online-Händler Bringmeister startet Werbeoffensive%%%



Bringmeister beliefert alle Berliner Postleitzahlen von Montag bis Samstag (Foto: Edeka-Verbund)

Unter dem Motto "Wir besorgen’s ganz Berlin!" startet der zum Edeka-Verbund gehörende Online-Händler Bringmeister heute in der Hauptstadt eine Radio-, OoH- und Online-Kampagne.

Entwickelt wurde der Auftritt von der Nürnberger Werbeagentur 2Hoch11. Auf dem Mediaplan stehen Social Media-Kanäle wie Facebook und YouTube, Spots und Kooperationen im Hörfunk sowie prominente Out-of-Home-Platzierungen, zum Beispiel an Berliner (S-)Bahnhöfen.

Das Angebot: Mit einem Sortiment von rund 13.000 Artikeln bietet der Online-Lieferdienst alles, was die Kunden aus einem klassischen Supermarkt kennen. Auch frische Produkte wie Obst und Gemüse sowie Fleisch, Wurst und Käse werden als Wiegeware angeboten.

Bringmeister beliefert alle Berliner Postleitzahlen in einem Zeitraum von Montag bis Samstag von 6 bis 24 Uhr und stellt den Einkauf in einem vom Kunden gewählten Lieferzeitfenster von zwei Stunden zu. Kommissioniert werden die Waren im größten Lebensmittel-Online-Lager Deutschlands in Schönefeld bei Berlin. Hier wird jeder Einkauf von Hand zusammengestellt und anschließend in Kühlfahrzeugen direkt frisch bis nach Hause gebracht. Dabei gewährt Bringmeister eine Frischegarantie: "Ist die gelieferte Ware nicht frisch, gibt es das Geld zurück."

Im Rahmen der Übernahme von Kaiser’s Tengelmann durch Edeka ist Bringmeister seit Januar 2017 Teil des Edeka-Verbunds. Mit über 20 Jahren Erfahrung als Online-Supermarkt gehört das Unternehmen zu den Vorreitern im deutschen Lebensmittel-Onlinehandel und hat sich in den Metropolen Berlin und München etabliert.