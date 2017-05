%%%UK: Häagen Dazs mit neuem Design %%%

Die britische Agentur LOVE hat der Premium-Eiscreme-Marke Häagen Dazs nach 20 Jahren ein neues Design verpasst.Das Design reflektiert die neue Positionierung der Eiscreme-Marke mit dem Slogan "Everyday Made Extraordinary" und soll attraktiver für Millenials sein, die auf der Suche nach einzigartigen und authentischen Erlebnissen sind.Die neue Verpackung soll das Verlangen nach Eis symbolisieren und die angebotenen Rezepturen zum Leben erwecken. Dafür hat die Agentur LOVE 13 Künstler aus aller Welt eingeladen, um ein neues Design zu kreieren. Vom 3D Illustrator zum Graphik Künstler oder Textil Designer - jeder bekam eine Geschmacksrichtung, mit der er sich am ehesten identifizieren konnte. Daraus entstanden 46 verschiedene Design-Auftritte. Neben dem neuen Design hat LOVE das Logo sowie die Markenfarbe vereinfacht.Die neue Häagen Dasz-Kampagne startet im Laufe der Woche in Großbritannien. Ob es im Anschluss auch zu einem globalen Roll-out kommt, ist derzeit noch nicht bekannt.In den 90er Jahren targete Häagen Dazs zusammen mit der Agentur BBH die moderen Frau, die mit Eis verführt wird. Ende der 90er entwickelte der Kreative Shop EuroRSCG Wnek Gosper den Slogen "100% Perfct": Gefolgt von "Made Like No Other" und "Nothing Tastes Better Than Real", die alle auf den Luxus der Marke abzielten.