%%%Ogilvy Frankfurt entwickelt für Merck globale Employer Branding Kampagne %%%

Im Wettbewerb um die besten Mitarbeiter setzt die Merck KGaA auf eine internationale Employer Branding Kampagne mit dem Slogan 'Bring your curiosity to life'.

Die Strategie der Arbeitgeber-Marke Merck wurde zusammen mit Ogilvy Frankfurt entwickelt, die auch die konzeptionelle Umsetzung und Gestaltung der Kampagne verantworten. Im Rahmen des im Oktober 2015 grundlegend neu gestalteten visuellen Erscheinungsbildes arbeitet die Kampagne mit provokativen Headlines und einer erklärenden Subline. Plakative Illustrationen sollen die Botschaften unterstreichen.

"Unsere Employer Brand Story bringt auf den Punkt, was es bedeutet, für Merck zu arbeiten, wie man sich bei uns weiterentwickeln kann, welche Vielzahl an unterschiedlichen, spannenden Aufgabenfeldern es bei uns gibt und was man Großartiges mit seiner Arbeit erreichen kann", sagt Carolle Müller, Head of Employer Branding beim Darmstädter Konzern.

Die Kampagne wird umgesetzt durch ein Video, Plakat- und Anzeigenmotive, Broschüren, Messestände, Online Ads und via Toolkit allen Märkten zur Verfügung gestellt. Seit Mitte März läuft ein Pilotprojekt in Polen mit einer Online Kampagne zum Awareness Aufbau und zur Profilierung von Merck als Arbeitgeber vor Ort. Weitere Märkte sollen folgen.

Das Team bei Ogilvy Frankfurt:

Helmut Meyer, Sinya Howedel, Marco Sodano – Art Direction

Peter Römmelt, Taner Ercan, Bruno Mruzinski – Copy Writing

Asae Tanaka - Illustrations

Fabio Sanfilippo – Planning

Mathias Köhler – Integrated Productions

Carola Romanus, Alexandra Nowak – Account Management

Production: H&O – Alexander Pfaff, Uschy Köbe,

Bereits im August letzten Jahres hatte Merck mit der digital-Unit von fischerAppelt, Fork Unstable Media, eine digitale globale Content-Kampagne mit dem Leitmotiv 'Curiosity' gestartet, um die Neuausrichtung des Markenauftritts zu kommunizieren. Im November 2016 folgte als zweite Phase der Curiosity-Initiative eine Influencer-Kampagne rund um die internationale Neugier-Studie 2016 des Wissenschafts- und Technologiekonzerns.