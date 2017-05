%%%Allianz wählt für Vertriebsoffensive Do it%%%

Die Allianz SE hat einen Pitch um Vertriebskommunikation durchgeführt. Nach Informationen von 'new business' hat die TBWA-Tochter Do it, Düsseldorf, das Rennen gemacht. Der Münchner Versicherer macht keinerlei Angaben zu dem Pitch, ebenso verschwiegen gibt sich die Gewinneragentur. Die von Ogilvy Düsseldorf als Leitagentur betreute Allianz SE sieht sich mit 86 Millionen Privat- und Unternehmenskunden als einer der weltweit führenden Versicherer und Asset Manager. 2016 erwirtschafteten über 140.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern einen Gesamtumsatz von 122 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11 Milliarden Euro.

Mit Do it holt sich der Konzern eine Agentur an die Seite, die innerhalb der deutschen TBWA-Gruppe operativ von Geschäftsführer Ercan Aslan geführt.

