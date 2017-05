%%%Sony und DDB entdecken mit dem ersten OLED-TV neue Horizonte%%%



Der Spot zum neuen Sony Bravia OLED-TV wurde in einer chilenischen Wüste bei Nacht gedreht (Foto: Screenshot YouTube/Sony)

Der japanische Elektronikkonzern Sony mit hiesigem Sitz in Berlin läutet mit dem Produktstart des Bravia OLED-TV eine neue Ära ein. Die zugehörige Launchkampagne unter dem Motto 'Betreten Sie eine neue Welt' stammt von der ortsansässigen Agentur DDB und umfasst Kino-, Digital-, Social Media-, Out-of-Home- und PoS-Maßnahmen, die ab Juni 2017 weltweit zu sehen sind. DDB setzte sich für das Mandat im Pitch gegen internationale Agenturen durch.

"Die Kampagne steht in der Tradition von Sony Bravia, visuell beeindruckende Filme zu liefern – gleichzeitig bringen wir mehr Storytelling als neues Element dazu und eröffnen damit mehr Möglichkeiten für die Kommunikation der Marke. Die diesjährige Kampagne unterscheidet sich insofern von allem, was wir in vielen Jahren an großartigen Bravia Kampagnen gemacht haben. Ich denke, 'Earth Rising' ist eine der eindrucksvollsten und technisch anspruchsvollsten Szenen, die wir je gedreht haben. Mit dem Launch des OLED ging es uns aber auch darum, eine Botschaft zu kommunizieren – das hier ist der 'Anbruch einer neuen Ära des Fernsehens'. In diesem Sinne ist der Spot die perfekte kreative Übersetzung von all dem, was wir sagen wollen", sagt ‒ Shuhei Sugihara, Head of Brand and Product Communication bei Sony.

"Sony hat bei der Entwicklung des Bravia OLED nach den Sternen gegriffen. Bei unserer mittlerweile dritten internationalen Bravia Kampagne hat es sich für uns daher wie ein natürlicher Schritt angefühlt, ebenfalls nach den Sternen zu greifen", ergänzt Gabriel Mattar, Executive Creative Director bei DDB.

Durch das nahezu rahmenlose Design des Fernsehers wird einen 'Horizon-Effect' erzeugt, indem Bild und Farben die Grenzen des Bildschirms übertreten und mit der Standfläche des TVs zu verschmelzen scheinen. Eben dieser 'Horizont' war die Inspiration für die Kampagnenidee.

Der Spot wurde an einem der trockensten Orte des Planeten – der Atacama-Wüste in Chile – bei Nacht gedreht. Mit der Wüstenlandschaft soll eine Geschichte erzählt werden, die nicht von dieser Erde zu sein scheint. Diese soll die OLED-Technologie im neuen Bravia in Szene setzen. Der Clip, der unter der Regie des Briten Ben Tricklebank entstand, zeigt eine riesige Installation aus OLED-TVs, die sich aus der Wüste erhebt und einen eigentlich unmöglichen Horizont offenbart: die Erde, die auf der Erde aufgeht. Ferner wurde auf die musikalische Untermalung von dem Komponisten Robot Koch gesetzt. Er steuerte den Track 'Heart as a River' bei, der die Atmosphäre einer fremden Welt und die Erscheinung der aufgehenden Erde begleitet.