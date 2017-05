%%%Tourismus-Marketing: Schweden aktiviert Airbnb%%%

Mit einer ebenso einfachen wie brillanten Idee hat die schwedische Kreativ-Agentur Forsman & Bodenfors mit Sitz in Göteborg im Auftrag der Swedish Tourist Association das Land Schweden als "Miet-Angebot" mit dem Claim "Explore the Freedom to Roam" auf dem Portal Airbnb platziert. In dem Airbnb-Video werden besondere Badezimmer, Wohnräume oder Schlafgelegenheiten gezeigt, die in idealer Verbindung mit der beeindruckenden Landschaft Schwedens stehen.

Die renommierte Kreativ-Schmiede Forsman & Bodenfors gehört seit letztem Jahr zur Agentur-Holding MDC Partners.

James McClure, General Manager Nordeuropa bei Airbnb, sagt über den Werbe-Deal. "Wir freuen uns sehr, Schweden auf Airbnb begrüßen zu dürfen", sagt "Diese Partnerschaft zwischen einem Tourismusverband und Airbnb ist etwas ganz Neues und soll Schweden als Destination fördern. Denn Airbnb-Gastgeber sind die besten Fürsprecher, um die vielen außergewöhnlichen Orte im ganzen Land zu präsentieren."