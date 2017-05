%%%Bundesumweltministerium sucht Agentur für Klimaschutzkampagne %%%

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) meldet Beratungsbedarf: Benötigt wird ein Dienstleister für die Konzeption, Gestaltung und Umsetzung einer Klimaschutzkampagne. Ziel der Kommunikationsaktion ist es, bundesweit über die Folgen des Klimawandels zu informieren und zu motivieren, dauerhaft Treibhausgase zu vermeiden. Zielgruppen sind primär Kleinverbraucher wie private Haushalte sowie Kleinunternehmen und Bildungseinrichtungen aber auch sekundär Multiplikatoren und Experten vor Ort.

Die einzelnen Marketingschritte sollen als Motivationskampagne bzw. Mitmachkampagne ausgerichtet werden, die Fachwissen "emotional, dauerhaft, wirksam und situationsbezogen" vermittelt, heißt es in der europaweiten Ausschreibung. Dabei soll die Kampagne vorwiegend online stattfinden. Bedingung des Bundesumweltministeriums ist allerdings ein Kampagnenbüro des Dienstleisters in Berlin, so dass eine enge Abstimmung möglich und eine Anlaufstelle für externe Akteure gegeben ist.

Interessierte können ihre Bewerbung bis zum 12. Juni einreichen (E-Mail: ). Das Mandat startet am 1. August dieses Jahres und läuft bis zum 31. März 2020.