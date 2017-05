%%%Lipton: Heartbrands setzt sich im Pitch um POS-Etat durch%%%

Die Tee-Marke Lipton aus dem Hause Unilever will sich mit der Kampagne "Echtzeit" im wachsenden Wellness-Segment etablieren und begleitet das mit diversen Point-of-Sale-Aktivitäten. Beim Pitch um diesen POS-Etat hat sich die Hamburger Agentur Heartbrands durchgesetzt.

"EchtZeit, das sind unvergessliche Momente, mit Menschen, die einem wichtig sind, eben Lebensfreude pur. Das verbindende Element ist dabei die Tasse Lipton-Wellnesstee, um im dicht getakteten Alltag gemeinsam einige entspannende Momente zu erleben und zu spüren, wie gut das tut. Dabei entsteht echte Resonanz zwischen der Marke und dem Verbraucher", beschreibt Heartbrands-Inhaber Jens Mack das Kernziel der Kampagne.



Um diese Resonanz ins Schwingen zu bringen, hat Heartbrands eine nationale Multichannel-Aktivierung mit Buy and Win-Aktion entwickelt, die am POS, in Anzeigen und digital beworben wird. Passend zum Leit-Thema Wellness + Entspannung verlost Lipton im Rahmen des Gewinnspiels attraktive Reise-Gutscheine für einen Städtetrip in eine von vier angesagten Metropolen in Europa.