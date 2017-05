%%%Eintracht Frankfurt und Deutsche Börse machen sich gemeinsam stark für den Standort%%%

Kurz vor dem DFB-Pokalfinale zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt am 27. Mai präsentiert der Bundesligist aus der Mainmetropole mit der Deutschen Börse einen neuen "Finanzplatz Partner". Ein entsprechender Vertrag wurde bereits mit der Eintracht Frankfurt Fußball AG unterzeichnet. Vermarktungspartner des Clubs ist Lagardère Sports Germany. "Eintracht Frankfurt ist eine traditionsreiche Institution und ein sympathisches Symbol unserer Stadt und Region. Die Mannschaft bewegt die Herzen – auch vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutsche Börse AG", sagt Matthias Fritton, Generalbevollmächtigter der Deutschen Börse. Er erklärt weiter: "Wie die Eintracht in unserer Heimat Spitzensport bietet, so ist auch die Deutsche Börse ein am Finanzplatz Frankfurt tief verwurzeltes Unternehmen, das von hier aus ein globales und herausragendes Geschäft führt. Daher sind wir glücklich, nun mit dieser Partnerschaft gemeinsam ein Bekenntnis zu Frankfurt und zur Region abzugeben."

Und Axel Hellmann, Mitglied im Vorstand der Eintracht Frankfurt Fußball AG, ergänzt: "Eintracht Frankfurt und die Deutsche Börse sind bedeutende Aushängeschilder der Region und passen deshalb hervorragend zusammen. Diese Partnerschaft hebt zum einen die große Bedeutung der Eintracht am Finanzplatz Frankfurt hervor und wird Signalwirkung für weitere Engagements aus dem Finanzbereich haben, zum anderen unterstreicht sie die Haltung der Deutschen Börse, auch in die Region hinein gesellschaftspolitisch zu wirken." Er führt weiter aus: "Die Stärkung des Standorts liegt beiden Institutionen sehr am Herzen. Es war bei den vor über einem Jahr aufgenommenen Gesprächen über eine Partnerschaft stets das Kernthema. Darüber hinaus steht die Deutsche Börse als innovatives globales Unternehmen aber auch für die großen Zukunftsthemen Digitalisierung und Internationalisierung. Wir sind froh darüber, dass die sehr guten Gespräche mit dem heutigen Tag zu dieser besonderen Partnerschaft geführt haben. Bulle, Bär und Adler werden in Zukunft eine Einheit bilden."

Als Premium und Finanzplatz Partner wird die Deutsche Börse mit der Eintracht gemeinsame Aktionen in der Region Frankfurt durchführen. Vom 1. Juli 2017 an wird zudem das Logo des Frankfurter Börsenbetreibers auf dem Ärmel der Spielertrikots zu sehen sein. Der Vertrag läuft zunächst über drei Jahre.

Die Deutsche Börse hat diese Verbindung seit längerem vorbereitet und sieht sie als Teil des gesellschaftlichen Engagements des Unternehmens in der Heimatregion. Fritton sagt: "Wir richten unsere gesamten gesellschaftlichen Aktivitäten künftig noch fokussierter darauf aus, am Finanzplatz in den Austausch und Dialog mit all jenen zu treten, denen die Deutsche Börse und ihre öffentlichen und ökonomischen Aktivitäten ein Anliegen sind. Das Sponsoring von Eintracht Frankfurt ist dabei ein wichtiger Baustein. Weitere werden folgen." Der DAX-Konzern ist unter anderem auch Partner des Rheingau Musik-Festivals und unterstützt soziale Projekte in Frankfurt und der Region. Seit 1999 hat das Unternehmen zudem die Deutsche Börse Art Collection aufgebaut, eine Sammlung von inzwischen 1.700 Arbeiten zur zeitgenössischen Fotografie.