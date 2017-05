%%%Born digital – 20 Jahre Plan.Net%%%



Plan.Net Gruppe feiert ihr 20-Jähriges mit einer Hommage an zwei Jahrzehnte Internet (Foto: Plan.Net)

Die Plan.Net Gruppe wird 20 und feiert das Jubiläum mit einer Hommage an zwei Jahrzehnte Internet.

"Als Plan.Net 1997 gegründet wurde, war die Online-Welt selbstverständlich eine völlig andere als heute. Dennoch war die Euphorie gerade in der Marketing-Branche von Beginn an ungemein hoch. Auch bei Serviceplan war allen klar, dass es sich hier um keinen kurzfristigen Trend handelt, der bald wieder verschwindet. Heute, 20 Jahre später, ist die Digitalisierung einer unserer zentralen Wachstumstreiber und die Plan.Net Gruppe steuerte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2015/16 als stärkste Säule 26,2 Prozent zu unserem Gesamtumsatz bei. Darüber hinaus bildet sie mit ihrem Leistungsangebot als einzige Digitalagentur die gesamte Customer Journey von Kampagnenplanung und -umsetzung, über Performance- und Content-Marketing bis hin zur Entwicklung von Plattformen und E-CRM-Strategien ab", sagt Florian Haller, Hauptgeschäftsführer der Serviceplan Gruppe.

Plan.Net Concept und Plan.Net Media hießen die ersten Agenturen der Plan.Net Gruppe, die im Jahr 1997 gegründet wurden. Plan.Net, so war auf der ersten Website zu lesen, "das sind zwei neue Unternehmen der ServicePlan-Gruppe, die Ihnen professionellen Full Service für interaktive Anwendungen jeglicher Art bieten." Zu dieser Zeit nutzten nicht einmal sieben Prozent der deutschen Bevölkerung über 14 Jahre Online-Dienste. In absoluten Zahlen waren das gerade einmal 4,11 Millionen. Google wurde ein Jahr später gegründet, Social-Media-Kanäle wie Facebook (seit 2004), YouTube (seit 2005) oder Twitter (seit 2006) steckten noch nicht einmal in den Kinderschuhen. Erste Online-Bannerwerbung gab es zwar schon, an Bewegtbild-Werbung war aufgrund der geringen Bandbreite jedoch noch längst nicht zu denken.

Heute zählt Plan.Net zu den größten unabhängigen Digitalagenturen Europas und an mehr als 25 Standorten weltweit präsent. Das Portfolio umfasst unter anderem Consulting, Business Intelligence und Marketing-Automatisierung, die Konzeption und Umsetzung digitaler Plattformen, Produkte sowie integrierter Kampagnen sowie Mediaeinkauf und -planung. Aktuell arbeiten über 950 Mitarbeiter an mehr als 25 Standorten für Kunden wie BSH Hausgeräte, BMW, IKEA, Media Markt, Consorsbank, Reckitt Benckiser und das ZDF.

Neue Geschäftsbereiche entstehen dabei zuerst unter dem Dach der Agenturgruppe und werden bei Erfolg zu einer eigenständigen Einheit ausgegründet. Auf diese Weise ging 2011 beispielsweise Plan.Net Performance aus Plan.Net Media hervor, 2012 folgte die auf E-CRM spezialisierte Agentur Plan.Net Connect. Im Jahr 2015 wurden Plan.Net Content Marketing und Plan.Net Business Intelligence aus ebenso bereits bestehenden Profitcentern gegründet. 2016 startete PREX Programmatic Exchange – wie Plan.Net Business Intelligence ein Joint Venture der Plan.Net und Mediaplus Gruppe. PREX verantwortet seither Einkauf, Buchung, Abwicklung und Optimierung aller programmatischen und automatisierten Kampagnenbestandteile innerhalb der Serviceplan Gruppe. Mit dem Kauf von 12snap im Jahr 2013 erweiterte die Agentur außerdem ihre Kompetenz im Bereich Mobile Marketing. Darüber hinaus ist seit 2014 hmmh, eine der deutschlandweit führenden Agenturen für Connected Commerce, Teil der Plan.Net Gruppe.

In Deutschland ist die Münchner Plan.Net Gruppe mit Standorten in Köln, Hamburg und Bremen vertreten. Seit 2005 wird die internationale Präsenz kontinuierlich ausgebaut. Nach der Gründung von Plan.Net France im Jahr 2005, folgten 2008 Plan.Net Suisse, 2010 Plan.Net Benelux, Middle East und Austria, 2011 Plan.Net Italia sowie 2016 Plan.Net Korea. Durch die Beteiligung an Liquid Campaign im Jahr 2011 ist die Gruppe außerdem in Moskau, Delhi und Peking sowie durch weitere Kooperationen mit Partneragenturen unter anderem in New York, London, Singapur, Tokio und Sydney präsent.