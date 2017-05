%%%myToys und die schönste Zeit des Lebens %%%



myToys nutzt die Symbolik des Vatertags für eine neue TV-Kampagne (Foto: Screenshot)

Der Online-Händler myToys nutzt die Symbolik des Vatertags und startet am 25. Mai 2017 seine neue TV-Kampagne. Das Markenversprechen: "Alles für die schönste Zeit des Lebens: Zeit mit Kindern". Entwickelt wurde der Auftritt von der Hamburger Agentur Wynken Blynken & Nod, vormals Supermoon, die vor zwei Wochen ihre Umfirmierung im Rahmen des ADC-Festivals celebrierte.

Die 10- bis 45-Sekunden Spots zeigen Szenen einer Beziehung zwischen Tochter und Vater. Dabei werden auch weniger romantischen Momente des Elternseins thematisiert wie todesmutige Stunts im Garten, spontane Verkleidungsorgien und Graffiti auf dem Familienkombi.

"Das Leben mit Kindern ist nicht immer nur heile Welt – Eltern wissen das. Wer regelmäßig nach Feierabend an der Tür‚ überfallen‘ wird und die Wohnung nicht mehr im Originalzustand vorfindet, will von einer Marke nicht hören, dass Elternsein ein reines Kinderspiel ist. myToys zeigt mit der Kampagne, dass es seinen Kunden gedanklich nah ist“, so Jens Theil, Chief Creative Lunatic bei Wynken Blynken & Nod.

Der Film wurde von Czar Berlin unter der Regie von Robin Polak produziert. Die Musik stammt von Damien Damien, Hamburg. Die TV-Spots laufen unter anderem auf Pro7, Sat1, Sixx und Kabel 1 und im Internet.