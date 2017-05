%%%Birkenstock entscheidet sich für superReal und erweitert Produktportfolio%%%



Für den Birkenstock-Onlineshop entwickelte superReal auch Contentmodule für den geplanten Magazin-Bereich (Foto: Screenshot)

Im Rahmen eines Pitches sicherte sich Anfang des Jahres die Hamburger Digitalagentur superReal den Online-Etat von Birkenstock, Neustadt (Wied).

Die Aufgabe umfasste den konzeptionellen und gestalterischen Rebrush des Birkenstock-Onlineshops, der die Marke emotional aufladen und neben den Werten der Traditionsmarke auch die einzelnen Themenwelten kommunizieren soll.

In enger Zusammenarbeit mit Birkenstock realisierte superReal den neuen Onlineshop im Responsive Design und inszenierte die Marke mit neuem Look & Feel als Lifestyle Brand. Dazu heißt es: "Der direkte, partnerschaftliche Austausch und die gemeinsame Entwicklung und Bewertung von Ideen ermöglichte eine agile Umsetzung mit optimalen Ergebnissen."

Die neu inszenierten Produktpräsentationen sollen die User dazu einladen, in die Themenwelten von Birkenstock einzutauchen. Erweitert wird das Produktportfolio mit einer eigenen Naturkosmetik Linie, für die superReal die Detailseiten konzipiert und designed hat. Weitere Inspirationen findet der User zukünftig auch im geplanten Magazin-Bereich, für das die E-Commerce-Experten die Contentmodule entwickelten.

Die Traditionsmarke Birkenstock gehört nach eigenen Angaben mit einer Markenbekanntheit von über 80 Prozent zu den Top Five der Global Footwear Brands. Mit rund 3.800 Mitarbeitern ist das Familienunternehmen in sechster Generation einer der größten Arbeitgeber der deutschen Schuhindustrie. Die in Deutschland produzierten Sandalen werden in 90 Ländern der Welt auf allen fünf Kontinenten verkauft.