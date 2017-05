%%%elbkind legt für Mercedes-Benz 'A Guide to Growing Up.' mit Schauspieler Heiner Lauterbach auf%%%



Für die Mercedes-Benz Social Media-Kampagne sprechen die Schauspieler Heiner Lauterbach und Gizem Emre, 'Fack Ju Göhte', über das Erwachsenwerden (Foto: Mercedes-Benz)

Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland in Berlin lanciert eine Social Media-Kampagne in Anlehnung an die internationale Kompaktwagen-Kampagne 'Grow Up.', die die Exklusiv-Agentur des Autobauers antoni gestaltete. Die Maßnahmen in den sozialen Medien stehen unter dem Motto 'A Guide to Growing Up.' und thematisieren das Erwachsenwerden mittels Geschichten aus dem Leben verschiedener Influencer. Für die Kampagne zeichnet elbkind in Berlin verantwortlich, die sich gemeinsam mit der Produktionsfirma It‘s us auch um die Umsetzung kümmerte. Ziel war es, die Leitidee der internationalen Dachkampagne 'Grow Up.' für die deutschsprachigen Social Media-Plattformen zu interpretieren.

Für die Kampagne besucht der Schauspieler Heiner Lauterbach auf einer Reise durch Deutschland unter anderem das Transgender-Model Benjamin Melzer, den 'Fack Ju Göhte'-Schauspielerin Gizem Emre und den schwedischstämmigen 'Berlin Food Stories'-Gründer Per Meurling. Die Filme über die Treffen sind in den kommenden Wochen in den sozialen Medien auf YouTube, den Kanälen von Mercedes-Benz Deutschland und den Plattformen der Protagonisten der Kampagne zu sehen.

Die Kampagne startet zunächst mit einem Teaserfilm, der einen Ausblick auf die fünf Geschichten gibt und ab sofort auf YouTube zu sehen ist. Ergänzt wird die Kampagne durch Content und interaktive Elemente auf den Social Media-Kanälen von Mercedes-Benz Deutschland. Die Kampagne trägt den Hashtag #growuplikethis. Begleitet wird sie einer nationalen Roadshow durch 18 deutsche Städte, bei der unter anderem die Mercedes-Benz PEAK Edition Modelle präsentiert werden.

Ansprechpartner bei elbkind sind Andreas Grohn, Jens Bracht, Oliver von Geisau (alle drei Beratung), Adrian Finzelberg (Creative Director), Nathaniel Grigolla (Strategie & Content), Eva Hanf, Thijs Dankers (beide Social Media), Thiemo Kulzer (Art Director) und Lilli Owsianowski (Text).