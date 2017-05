%%%Voss+Fischer eröffnete Dependance in Hamburg%%%

Die inhabergeführte Kommunikationsagentur Voss+Fischer, Frankfurt, hat eine Dependance in Hamburg eröffnet. Die Leitung der Niederlassung in der Hansestadt übernimmt Ole Schäfer.

"Mit der Niederlassungseröffnung in Hamburg verfolgen wir gleich mehrere Ziele", so Claus Fischer, gemeinsam mit Markus Illing Geschäftsführer des Unternehmens. "Einerseits handelt es sich dabei um eine regionale Orientierung Richtung Norden, um näher an bestehenden Kunden beziehungsweise potentiellen Auftraggebern zu sein, andererseits um eine strategische Erweiterung unseres Portfolios, die wir gezielt räumlich von der Zentrale getrennt haben."

Bei der Portfolio-Ergänzung handelt es sich um die neue Voss+Fischer Unit 'Strategy Implementation', die in Hamburg angesiedelt ist. Sie soll künftig Unternehmen bei den Herausforderungen der internen Kommunikation in Transformationsprozessen beraten und passgenaue Konzepte für die Strategiekommunikation entwickeln. Der Fokus liegt auf der Kommunikation innerhalb des Managements mit dem Ziel, Führungskräfte zu Botschaftern der Strategie und Unternehmenskultur zu machen. "Ich habe die Erfahrung gemacht", so Ole Schäfer, "dass bei Transformationsprozessen die Führungskräfte und speziell das mittlere Management inhaltlich und emotional richtig einbezogen werden müssen, denn sie sind in der Regel erstinstanzlich die Veränderungstreiber für die Mitarbeiter und die gesamte Organisation. Hier setzen wir mit unserer Expertise an und wollen Unternehmen dabei unterstützen, den Transformationsprozess durch zielgerichtete Maßnahmen der internen Kommunikation zu begleiten und so erfolgreich zu machen."

Ole Schäfer startete 2004 seine berufliche Laufbahn bei Voss+Fischer, wechselte 2009 zu Dräger nach Lübeck, wo er die Leitung der Event-Abteilung übernahm und zuletzt als Leiter Kommunikation für den Bereich Sicherheitstechnik tätig war. Eine weitere Station, bevor er zu Voss+Fischer wieder zurückkam, war die Leitung der Abteilung Market Communications & Brand Identity bei Jungheinrich.