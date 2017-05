%%%Anomaly eröffnet erstes Büro in Deutschland %%%

Die Agentur Anomaly eröffnet ihr siebentes Büro weltweit in Berlin. Mit Offices in London und Amsterdam ist der neue Standort nun der dritte in Europa. Executive Creative Director (ECD) für Berlin wird Frank Hahn, der bis vor kurzem für 72andSunny in Los Angeles arbeitete. Seine Karriere begann Hahn in Deutschland bei Jung von Matt und Scholz & Friends. Von dort ging er zu Wieden+Kennedy, wo er erst in Amsterdam und dann in Shanghai und Tokio als ECD Kunden wie Nike, Adidas, Samsung und Sonos betreute.



Zusammen mit Hahn wird Simon Owen, Managing Director bei Anomaly in Amsterdam, das Berliner Büro führen. Zuvor war Owen vier Jahre lange bei Anomaly NY tätig. Weitere Personal-Entscheidungen für das Berliner Office folgen.

Anomaly gehört zum kanadischen Network MDC Partners, das auch Anteile von 72andSunny und Crispin Porter + Bogusky hält. Zu Anomalys Kunden zählen unter anderem die Bierbrauerei Anheuser-Busch, Google, Lego, die BMW-Marke MINI, Nike und Coca-Cola. Weitere Informationen zum Start von Anomaly in Berlin lesen Interessierte in der Print-Ausgabe 22 von 'new business'. Ein Probe-Abo kann hier bestellt werden.