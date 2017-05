%%%Die Evian Babys sind zurück %%%

Für die siebte Runde der "Live Young" Kampagne bringt BETC Paris die Evian Babys ein weiteres Mal zurück. Nach der "Baby & Me" Kampagne von 2013, zeigt die neue Werbe-Kampagne Babys in übergroßer Kleidung.Das digitale Element der Kampagne ist ein Snapchat-Filter, der mit einem Bar-Code auf 300 Millionen Evian Flaschen verfügbar ist und genutzt werden kann. Für alle anderen ist der Filter ab dem 10. Juni 2017 verwendbar. An diesem Tag erfolgt auch der Startschuss für Out-of-Home Plakate, Social Media, Event Activation sowie einem Team-up mit Fashion Label Rad.co.