%%%Topshop verwandelt Oxford Street in riesige Wasserrutsche - mit VR%%%

Das Fashion-Lable Topshop experimentiert weiter mit Virtual Reality (VR) und lässt Kunden in ihrem Flagship Store in London an der Oxford Street eine riesige Wasserrutsche herunter rutschen.Der VR-Gag ist Teil von Topshops interaktiver Pool-Scene, die den Start in den Sommer markiert. Neben der Wasserrutsche gibt es ab dem 27. Mai 2017 auch einen Snapchat-Filter. Im Laden wird zudem der Geruch von Sonnencreme versprüht.Diese kostenlose Experience-Aktion wurde zusammen mit Your Studio entwickelt und der VR-Teil zusammenn mit Fat Unicorn designt. Die Installation wird vom 25. Mai bis zum 4. Juni öffentlich zugänglich sein.